Caldo: 38,2 gradi a Bolzano, è record 2022

(ANSA) - BOLZANO, 21 LUG - Prosegue l'ondata di calore in Alto Adige. A Bolzano questo pomeriggio sono stati registrati 38,2 gradi, il valore più alto finora registrato in provincia nel 2022. Non è andata molto meglio ad Ora, con 37,3 gradi, mentre nella zona settentrionale dell'Alto Adige il föhn ha leggermente attenuato l'ondata di caldo. (ANSA).