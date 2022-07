Aliante precipita su montagne valsusine, ricerche in corso

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - Da ieri sera i vigili del fuoco, il soccorso alpino e la Guardia di Finanza sono alla ricerca di un aliante precipitato in Alta Valle di Susa, a Chiomonte, in provincia di Torino. A quanto si apprende dai soccorritori, il velivolo potrebbe essere caduto tra Bardonecchia e la Francia, visto che l'ultima cella telefonica agganciata dal telefonino del pilota si trova in questa zona. Le ricerche procedono con gli elicotteri Drago del comando provinciale del vigili del fuoco e con quello dell'esercito, che sorvolano l'area compresa tra la zona del Colle del Sommeiller e la cima Quattro Denti.

