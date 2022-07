Omicidio di Anzio, disposti dal pm due decreti di fermo

Disposti dalla Procura di Velletri due decreti di fermo per i fratelli di origini magrebina accusati dell'omicidio del pugile Leonardo Muratovic, 25 anni, . ucciso sabato notte ad Anzio a coltellate nel corso di una rissa fuori da un locale nella zona della movida. I due si sono costituiti ieri in una stazione dei carabinieri di Roma. L'accusa è concorso in omicidio

Per questa vicenda è stato arrestato anche il padre della vittima che, domenica, ha ferito due bodyguard del locale dove è iniziata la rissa. L'uomo li ha colpiti con un coltello fuori al commissariato di Anzio, dove i due erano stato convocati come persone informate sui fatti.