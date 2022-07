Omicidio Anzio: disposti da pm due decreti di fermo

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Disposti dalla Procura di Velletri due decreti di fermo per i fratelli di origini magrebina accusati dell'omicidio del pugile Leonardo Muratovic, 25 anni, ucciso ad Anzio, centro in provincia di Roma, sabato notte a coltellate. I due si sono costituiti ieri in una stazione dei carabinieri di Roma. L'accusa è concorso in omicidio. (ANSA).