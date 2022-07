Incendio periferia Firenze, consiglio tenere finestre chiuse

(ANSA) - FIRENZE, 20 LUG - Un incendio si è sviluppato alla periferia di Firenze, nella zona di Mantignano, al confine con il comune di Scandicci, in un'area non abitata alla confluenza tra i fiumi Arno e Greve, come spiega il sindaco Dario Nardella che consigliato "a chi abita nelle vicinanze di chiudere le finestre. Monitoriamo la situazione". La colonna di fumo sprigionatasi dall'incendio è visibile da più zone della città, anche distanti.

Già al lavoro, spiega sempre Nardella, quattro mezzi dei vigli del fuoco e 25 pompieri. (ANSA).