Cede grata finestra, grave bimba di 4 anni a Udine

(ANSA) - UDINE, 19 LUG - Una bambina di 4 anni è in gravi condizioni dopo essere caduta dalla finestra del soppalco della sua abitazione in via Cividale a Udine, probabilmente a causa del cedimento di una grata anti-intrusione.

Sul posto sono giunte le Volanti della Questura di Udine e la Polizia scientifica, per gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione, al momento della caduta la bimba, di origini straniere, si trovava in una stanza in presenza della madre. Si escluderebbe per ora l'omessa vigilanza o il coinvolgimento di terzi.

I soccorsi sono stati allertati poco prima delle 15.

L'abitazione è composta da due piani più soppalco.

La bambina è stata intubata e portata in ospedale a Udine in gravi condizioni, dove è stata raggiunta anche dal padre, che si trovava al lavoro. Sono in corso accertamenti da parte degli investigatori per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. (ANSA).