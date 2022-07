Caldo: Veneto bollente, termometro arriva a +36 gradi

(ANSA) - VENEZIA, 19 LUG - Il Veneto ha vissuto oggi quella che finora è la giornata più calda dell'anno, con massime di 36 gradi registrate a Fossalta di Portogruaro (Venezia) e a Castelfranco (Treviso) In molte altre città e centri minori della fascia centrale i termometri hanno sfiorato i 34-35 gradi.

Nonostante la canicola, nessun record abbattuto però per il mese di luglio, anche se l'apice del caldo è atteso per il fine settimana. Clima torrido in montagna, con 27 gradi a Cortina, e 11 sopra zero ai 3.200 metri di Punta Rocca, sulla Marmolada, dove il 3 luglio si è verificato il distacco disastroso del seracco del ghiacciaio.

Come sempre il disagio fisico è stato più avvertito nelle città, per effetto delle 'isole di calore'. Nelle prime ore del pomeriggio i centri storici sono apparsi ovunque semi-deserti.

Unica consolazione, le minime notturne ancora sopportabili, con valori che la notte scorsa sono stati intorno ai 20 gradi.

