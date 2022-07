P.Civile, mappatura dei ghiacciai per individuare i rischi

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Una mappatura dei ghiacciai italiani, per individuarne la pericolosità e i rischi di ciascuno, con l'obiettivo di arrivare a delle linee guida e dei criteri omogenei per un monitoraggio costante. E' quanto emerso nel corso di una riunione che si è tenuta questa mattina tra la Protezione Civile e i presidenti delle Regioni e delle Province autonome dell'arco alpino.

L'incontro è la diretta conseguenza di quanto emerso nella riunione del 12 luglio della Commissione grandi rischi: in quell'occasione gli esperti avevano segnalato la necessità di ottenere dei modelli dei meccanismi di innesco dei fenomeni di instabilità dei ghiacciai; modelli che "potrebbero anche permettere l'identificazione di precursori e indirizzare il monitoraggio di grandezze fisiche rilevanti nel processo e la necessità di approfondire le modalità di propagazione verso valle dei flussi conseguenti ai crolli, necessari per perimetrare le aree soggette a pericolosità". Nella riunione di oggi si è dunque deciso di proseguire il lavoro coinvolgendo tutti i soggetti competenti in materia per arrivare ad individuare dei criteri omogenei per il monitoraggio dei ghiacciai. Un percorso che dovrà necessariamente essere preceduto da un ulteriore step: la "mappatura - dice la Protezione Civile - della pericolosità e del rischio, l'individuazione delle aree particolarmente critiche sulla base della tipologia dei ghiacciai, dell'informazione storica e delle evidenze dei fenomeni in atto e la predisposizione di sistemi di monitoraggio sulle aree a maggiore criticità e dei conseguenti possibili modelli di intervento per le operazioni di protezione civile" (ANSA).