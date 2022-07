Cadavere con ferite alla gola trovato in strada vicino Roma

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Il cadavere di un uomo, con evidenti ferite da taglio alla gola, è stato trovato ieri sera in strada ad Artena, centro in provincia di Roma. L'uomo, dall'apparente età di 25-30 anni ma non ancora identificato perché privo di documenti, è stato trovato privo di vita in via Casa Colonnella.

Sull'episodio indagano i carabinieri di Colleferro. Al momento la pista più accredita è quella dell'omicidio. (ANSA).