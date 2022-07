Reportage - La grande sete

Il fiume Po in secca tra Parma e Reggio. Foto di Andrea Fasani

Dai laghi al Po, fino ai corsi d'acqua minori, con il crollo delle riserve di acqua nazionali a causa della siccità, i campi sono allo stremo e hanno già perso in media, secondo la Coldiretti, un terzo delle produzioni nazionali dalla frutta al mais, dal frumento al riso, dal latte alle vongole. A rischio per la siccità , secondo l'organizzazione è il 46% degli agricoltori per un totale di 332 mila imprese.

In Italia si registrano già cali del 45% per mais e foraggi, del 20% per il latte, del 30% per il frumento duro, del 30% per il riso, del 15% per la frutta ma anche del 20% cozze e vongole uccise dalla mancanza di ricambio idrico nel Delta del Po, un'area dove si allargano le zone di 'acqua morta', assalti di insetti e cavallette con decine di migliaia di ettari devastati. Quanto ai danni stimati dalla

Coldiretti, superano i 3 miliardi di euro.