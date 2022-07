Regeni: 'Verità per Giulio', siamo feriti, ma ancora più decisi

"In questo luglio rovente e nel bel mezzo di crisi di governo abbiamo sentito forte il vostro sostegno, nonostante tutto. Grazie a ognuno di voi. Siamo tutti feriti, ma eccoci qui ancora più decisi ad esigere verità e giustizia per Giulio e per tutti noi. State con noi". E' quanto scrive l'account twitter Verità per Giulio, commentando la decisione della Cassazione.

Agenzia ANSA Regeni: dalla Cassazione no al ricorso dei pm, resta lo stop al processo - Cronaca I giudici della Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Roma contro la decisione del gup che l'11 aprile scorso ha dispostola sospensione del procedimento disponendo nuove ricerche degli imputati a cui notificare gli atti (ANSA)