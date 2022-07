Molestie contro tre ragazzine, arrestato 46enne in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 16 LUG - Il gip del tribunale di Trento ha convalidato il fermo di un cittadino marocchino di 46 anni, ritenuto responsabile di violenza sessuale nei confronti di tre ragazze di età compresa fra i 13 e i 14 anni. Il provvedimento scaturisce dalla richiesta della procura della Repubblica che ha coordinato le indagini, scattate in seguito alla denuncia sporta presso i carabinieri dai genitori di due delle vittime ai quali le giovani avevano confidato le molestie sessuali subite.

Il fatto è accaduto la sera del 10 luglio scorso a Trento.

Uno sconosciuto ha adescato le vittime in un comune vicino mentre stavano passeggiando per strada, facendole a salire sulla propria station wagon grigia. Giunto in un luogo appartato, nei pressi della zona industriale, l'uomo ha ripetutamente palpeggiato le giovani, costringendole al contatto fisico.

Le indagini dei carabinieri, grazie alle indicazioni acquisite dalle giovani vittime avvalendosi dell'assistenza di una psicologa, hanno consentito di evidenziare numerosi indizi di colpevolezza sul conto dell'indagato che, in poche ore, è stato individuato dai militari e localizzato in un albergo della val di Non. Allo stato delle indagini sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire se possano essersi verificati casi analoghi per i quali i carabinieri invitato eventuali vittime a sporgere subito denuncia. (ANSA).