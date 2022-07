Incendio Bibione: da lunedì lavori ripristino del pontile

(ANSA) - VENEZIA, 16 LUG - Inizieranno già da dopodomani, lunedì 18 luglio, i lavori di ripristino del pontile principale di Bibione, danneggiato dal vasto incendio sviluppatori ieri nella pineta della spiaggia veneziana.

"Dopo aver lavorato un giorno intero per domare e spegnere le fiamme le squadre del Veneto si stanno attrezzando per ripristinare il pontile di Bibione - riferisce il presidente della Regione, Luca Zaia - Abbiamo fatto i sopralluoghi e lunedì sarà possibile iniziare con i lavori. Siamo nel pieno della stagione estiva bisogna garantire vacanze sicure a tutti gli ospiti che hanno scelto la spiaggia di San Michele al Tagliamento".

"Ci sono pali da sei metri e assi già a disposizione se fosse necessario rifare tutto il pontile - prosegue Zaia - È stata bloccata anche una squadra per intervenire sulla struttura e garantire così il ripristino velocemente. La Regione è al fianco di Bibione, della sua comunità e di tutti gli operatori turistici e ringrazio tutte le squadre che da ieri sono impegnate in questa emergenza". (ANSA).