Esplosione casa Trieste: condanna a 16 anni per coinquilino

(ANSA) - TRIESTE, 16 LUG - E' stato condannato a 16 anni per omicidio volontario, danneggiamenti e incendio il cittadino dominicano Toledo Manzueta, di 28 anni, ex coinquilino, di Luca Lardieri, che uccise con fendenti alla gola, appiccando poi un incendio nell'appartamento di quest'ultimo, dove era ospitato da alcuni giorni, per cancellare le prove. L'abitazione era all'ultimo piano nel popolare quartiere di San Giacomo, in via del Ponzanino. Lo riportano alcuni quotidiani locali.

Giudicato con il rito abbreviato, il cittadino domenicano è stato condannato dal Gup Luigi Dainotti, accogliendo così la richiesta del Pm Massimo De Bortoli, che aveva coordinato le indagini della Squadra mobile. Manzueta il giorno di Pasqua 2021, uccise Lardieri, di 35 anni, che era seguito dai servizi sociali. L'imputato è stato invece assolto da reati minori come lesioni e calunnia. (ANSA).