Covid: Veneto, scende curva contagi, +8.856 ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 16 LUG - Scende lievemente la curva dei contagi Covid in Veneto, 8.857 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 9.264), ma con questo nuovo dato la regione arriva ad un soffio da una soglia impensabile due anni fa: 2 milioni di infezioni dall'inizio della pandemia - oggi esattamente 1.998.268 - quasi la metà dell'intera popolazione. Si stabilizza invece il numero degli attuali positivi, 107.506 (-245). I dati clinici evidenziano una ripresa rispetto alla situazione di ieri: sono 929 (+12) i ricoveri in area medica, e 43 (+7), quelli in terapia intensiva.

Nessuno scossone, dopo il via alla 4/A dose per over 60, nella campagna vaccinale, che ieri ha visto solo 1.707 somministrazioni in tutta la regione. (ANSA).