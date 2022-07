Vaccini: Fvg, impennata prenotazioni 4/a dose, quasi tremila

(ANSA) - TRIESTE, 14 LUG - Una impennata nelle prenotazioni della quarta dose si è registrata nelle ultime 24 ore in Fvg, in proporzione alla popolazione. Alle 12 di ieri le richieste si erano fermate a 393, esattamente 24 ore dopo il numero è salito a 2.877, pari all'80 per cento di tutte le richieste; il restante 20 per cento infatti, relativo a prima, seconda e terza dose, è pari a 727 prenotazioni. Complessivamente sono 3.604 le prenotazioni registrate fino ad ora. Lo ha reso noto il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Potenzialmente, la platea in Fvg cui dovrebbe essere somministrata la quarta dose, è di circa 400mila persone, numero dal quale vanno detratti coloro che hanno contratto il Covid negli ultimi 120 giorni e coloro ai quali negli ultimi 120 giorni è stata somministrata la terza dose. Rimangono dunque approssimativamente 300 mila persone. Riccardi auspica che tutte vengano vaccinate, ma da questo punto di vista evita qualunque previsione perché potrebbe rivelarsi un azzardo.

I vaccini che saranno somministrati sono Moderna o Pfizer; ai soggetti fragili soltanto Pfizer. (ANSA).