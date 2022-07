Almeno 43 persone sono morte per le alte temperature in Spagna nei primi due giorni dell'attuale ondata di calore, iniziata domenica scorsa. Lo si apprende da dati raccolti dall'Istituto di Salute Carlo III e resi noti dall'agenzia di stampa Efe. Tra ieri e oggi, si sono registrate temperature pari o superiori ai 45 gradi in alcune aree del Paese.