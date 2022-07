Capo Dap Renoldi, nessun arretramento sul 41 bis

"Non c'è nessun arretramento del regime del 41 bis che resta un presidio essenziale nel contrasto della criminalità organizzata . Cartabia ha firmato ben 520 decreti di proroga e applicazione nell'arco di poco più di un anno.. Mi sento di rassicurare tutti che non c'è nessun allentamento o peggio arretramento rispetto al contrasto alla grande criminalità organizzata, in particolare di quella mafiosa che resta un grande pericolo per la nostra democrazia". Lo ha detto il capo del Dap Carlo Renoldi alla Commissione Giustizia del Senato a proposito delle polemiche seguite alla visita di Nessuno tocchi Caino ai detenuti al 41 bis.

"Queste visite in passato ci sono sempre state. L'affermazione che non fosse mai successo prima è smentita: ci sono stati circa 10 ingressi dal 2014 al 2019, anche di rappresentanze straniere". Lo ha detto il capo del Dap Carlo Renoldi alla Commissione Giustizia del Senato, a proposito della visita degli attivisti di Nessuno tocchi Caino ai detenuti al 41 bis di due carceri della Sardegna.