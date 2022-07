Maneskin a Roma: D'Amato, 'Dopo il concerto non si esclude aumento casi'

"L'aumento dei tamponi può essere legato al concerto dei Maneskin e sicuramente i grandi eventi portano ad un aumento dei casi positivi,quindi non è da escludere. Statisticamente è un dato che ci sta". Lo ha detto all' ANSA l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. In ogni caso "l'effetto" Maneskin sui casi si potrebbe evidenziare maggiormente "nel fine settimana".

OLTRE 20 MILA TAMPONI IN 6 GIORNI IN LAZIO

Nel Lazio si registra un incremento di oltre 20mila tamponi in sei giorni: oggi sono 62.100 mentre il 6 luglio erano 41mila. Il boom di tamponi ha rideterminato la comparsa delle file nelle farmacie, segnalate da cittadini, per i tanti che vogliono sottoporsi ai tamponi. A contribuire al deciso aumento dei test le tante reinfezioni e anche la partenza per le vacanze: si fa il tampone anche per essere più tranquilli.

Ieri nel Lazio su 6.198 tamponi molecolari e 55.987 tamponi antigenici per un totale di 62.185 tamponi, si registrano 13.386 nuovi casi positivi (+8.949), sono 11 i decessi (+4), 884 i ricoverati (+3), 63 le terapie intensive (+1) e +4.430 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,5%. I casi a Roma città sono a quota 6.347.