Napoli: si apre voragine in via Posillipo,tre persone ferite

(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - Una voragine si è aperta, nella prima mattinata di oggi, in via Posillipo a Napoli, nei pressi dell'ingresso di uno stabile. Tre persone sono rimaste lievemente ferite. Sul posto sono presenti gli uomini del locale Commissariato di polizia e della polizia locale. Al momento sono in corso le verifiche da parte dei tecnici del Comune e dei vigili del fuoco. Il cedimento secondo i primi accertamenti, sarebbe stato causato da una infiltrazione d'acqua. L'area interessata è stata successivamente transennata ed interdetta al transito. Le tre persone ferite hanno dovuto far ricorso alle cure mediche con prognosi dai 10 ai 30 giorni. (ANSA).