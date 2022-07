Madre e figlio investiti da un furgone nel Bergamasco, stavano attraversando sulle strisce

Una madre, di 39 anni, e il figlio di 4, sono stati travolti da un furgone a Castelli Calepio nel Bergamasco e sono ricoverati in gravi condizioni, con traumi anche alla testa, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lo riferisce il 118 secondo il quale i due pedoni sono stati scaraventati a circa 15 metri dal luogo dell'impatto. Sono intervenuti l'elisoccorso, un'automedica, due ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri.

L'incidente è avvenuto nella frazione Calepio, lungo la provinciale 91 che mamma e bambino stavano attraversando sulle strisce per raggiungere il Cre, il Centro ricreativo estivo. Il conducente del furgone, non è ben chiaro per quale motivo, non li ha visti e li ha travolti entrambi. L'uomo è rimasto illeso, ma sotto choc.