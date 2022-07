Ambiente: ricerca, per 40% libri utili comportamenti attenti

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - I libri svolgono un ruolo di primo piano in termini di documentazione e educazione verso l'ambiente. Capire cosa si può fare in prima persona per la tutela dell'ambiente e soddisfare il desiderio di informarsi in maniera completa e puntuale sono le principali motivazioni dei lettori di titoli sull'argomento rispettivamente per il 40% e il 38%. E' quanto emerge da un'indagine condotta dalla società di ricerca Ipsos, promossa dal Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi cellulosici (Comieco), per approfondire le scelte letterarie degli italiani in tema di ecologia e sostenibilità.

Per 1 italiano su 5 la letteratura è un valido canale per l'educazione delle persone al senso civico, al terzo posto dopo la tv generalista e i documentari: 1 intervistato su 3 ha letto almeno un titolo sul tema ambientale negli ultimi 5 anni, il più delle volte romanzi o saggi. Tra chi legge autori italiani, si vogliono approfondire argomenti più vicini alla propria quotidianità, mentre per avere una prospettiva globale la scelta ricade sugli stranieri. L'identikit del lettore ambientale che emerge dalla ricerca è una persona attenta a risparmiare, attratto dai formati tascabili ma ancora affezionato alla carta.

Gli uomini leggono di ambiente più delle donne (37% in confronto a 29%); prevale la fascia di età tra i 31-51 anni rispetto agli over 65 (41% a 25%). Oltre il 40% dichiara di essere interessato alla letteratura ambientale e, tra questi, il 57% considera l'offerta di titoli del panorama editoriale più che sufficiente.

"La ricerca con Ipsos evidenzia lo stretto legame tra la letteratura e l'ambiente, tra la formazione di una coscienza ambientale condivisa e il mondo della carta - ha sottolineato Carlo Montalbetti, direttore generale Comieco oggi in conferenza stampa a Milano -. Solamente 1 su 3 preferisce leggere su supporto digitale e non è un caso: il libro di carta, infatti, consente molto più di altri strumenti di riflettere e pensare, passaggi fondamentali per consolidare il proprio pensiero ecologico e basare le azioni quotidiane verso la tutela dell'ambiente". (ANSA).