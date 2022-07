'Vestita così te la cerchi', 20enne sfila con abiti violenza

(ANSA) - JESOLO, 11 LUG - "Se vai in giro vestita in questo modo te la cerchi": sono state le parole infelici di un'amica a spingere Martina Evatore, 20enne padovana, ad un gesto esplicito: l'altra sera ha voluto sfilare a Jesolo, indossando i vestiti con cui era abbigliata la sera di tre anni fa quando, ancora minorenne, un uomo tentò di violentarla per strada.

(ANSA).