Riapre discarica Albano, prenderà rifiuti di Roma

ROMA, 11 LUG - Riapre la discarica di Albano. La decisione è stata presa al termine di un incontro in prefettura a Roma al quale hanno partecipato il sindaco Gualtieri, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, rappresentanti della Regione Lazio. L'apertura della discarica del comune in provincia di Roma contribuirà a risolvere per i prossimi mesi le criticità derivate dall'incendio del Tmb di Malagrotta.