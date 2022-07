Rappuoli, a breve avremo vaccino per polmonite sinciziale

(ANSA) - VERONA, 11 LUG - GlaxoSmithKline potrà rendere disponibile a breve un vaccino contro il virus respiratorio sinciziale per gli adulti di età pari o superiore a 60 anni. Lo ha a annunciato lo scienziato Rino Rappuoli, direttore scientifico e responsabile ricerca e sviluppo di Gsk Vaccines, in occasione di un evento a Verona per celebrare i 90 di presenza della società britannica nel nostro Paese.

"Il vaccino contro il virus respiratorio sinciziale - ha spiegato Rappuoli - era il sogno di tutti gli scienziati e i medici dal 1960. Adesso i dati di questo vaccino sono in fase di revisione, per essere poi approvati, e sono molto orgoglioso di poter dire entro un anno, 8 mesi, avremmo un nuovo vaccino che l'umanità ha sognato per 60 anni". (ANSA).