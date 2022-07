Palio Siena: estratte Onda, Selva e Chiocciola per il 16 agosto

(ANSA) - SIENA, 10 LUG - Sono Onda, Selva e Chiocciola le tre contrade estratte questo pomeriggio a Siena per disputare il Palio della Madonna Assunta, che si correrà il prossimo 16 agosto.

Le tre contrade vanno ad aggiungersi alle sette - Tartuca, Lupa, Giraffa, Civetta, Leocorno, Nicchio e Valdimontone - che correranno di diritto in quanto non scese in piazza del Campo il 2 luglio scorso. Come noto possono correre il Palio 10 delle 17 contrade.

Con questo sorteggio sono tre le rivalità in piazza: quelle tra Civetta e Leocorno, tra Nicchio e Valdimontone e tra Tartuca e Chiocciola. (ANSA).