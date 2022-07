Covid: nessun decesso e contagi sotto i 2mila in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 10 LUG - Nessun decesso in Sardegna dove si registrano 1825 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1729 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7371 tamponi (quasi 1800 in meno rispetto all'ultima rilevazione) con un tasso di positività che passa dal 22 al 24%. Dall'inizio della pandemia i casi in Sardegna sono stati quasi 375mila e i decessi oltre 2.500, come un piccolo paese scomparso in due anni.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva salgono a 13 ( +1 ), mentre quelli in area medica a 160 (+1). In crescita (+1550) i casi di isolamento domiciliare che arrivano a 36.515.

(ANSA).