Ucraina, il Donetsk sotto le bombe russe

Le forze alleate filo-russe hanno preso il controllo dell'insediamento di Grigoryevka vicino a Seversk, nell'autoproclamata repubblica popolare di Donetsk: lo ha detto alla Tass Vitaly Kiselev, un assistente del ministro degli Interni dell'autoproclamata repubblica popolare di Lugansk. "Le nostre unità hanno preso l'insediamento di Grigoryevka. L'esercito russo sta "intenzionalmente" distruggendo i raccolti nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale, e impedisce lo spegnimento degli incendi nei campi: lo afferma il portavoce dell'amministrazione militare regionale di Odessa Sergiy Bratchuk, secondo quanto riporta il Guardian.

Le forze russe hanno lanciato questa mattina un attacco missilistico contro la città di Druzhkivka, a pochi km a sud di Kramatorsk, nella regione di Donetsk (est): lo ha reso noto il governatore della regione, Pavlo Kyrylenko. Hanno subito danni un ospedale, il Palazzo della Cultura, edifici residenziali e un parco giochi. Per ora non si hanno informazioni su eventuali vittime. Lo riporta il Guardian. Allo stesso tempo, è stata bombardata la vicina città di Slovyansk, a pochi km a nord di Kramatorsk. Una casa è stata colpita e il proprietario è ancora sotto le macerie. I russi hanno inoltre preso di mira la stazione ferroviaria di Chasiv Yar, a sudest di Kramatorsk, dove diverse persone sono rimaste ferite. Durante la notte è stata pesa di mira anche la città di Hirnyk, a sudovest di Chasiv Yar, dove sono rimasti feriti due civili.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha rimosso gli ambasciatori straordinari e plenipotenziari dell'Ucraina in cinque Paesi: Germania, Ungheria, Norvegia, Repubblica Ceca e India. Tra i diplomatici c'è Andrii Melnyk, l'ambasciatore in Germania che più volte ha criticato le autorità tedesche per la lentezza delle consegne di armi all'Ucraina. Lo riporta l'agenzia ucraina Unian.

Esplosioni sono state sentite nella zona dello stabilimento Azovstal a Mariupol, occupato dall'esercito russo. "Esplosioni nel distretto dell'Azovstal, dove è scoppiato anche un incendio. Ci sono vittime tra gli occupanti. Siamo in attesa di conferme. Ma in ogni caso, la notizia può essere definita buona", ha annunciato il consigliere del sindaco in esilio Petro Andryushchenko, citato da Unian.