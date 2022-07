Malore in spiaggia, muore direttore clinica Cagliari

(ANSA) - ORISTANO, 09 LUG - Tragedia in spiaggia in Sardegna.

Alessandro Zuddas, 57 anni di Cagliari, direttore della clinica di neuropsichiatria infantile dell'ospedale Microcitemico del capoluogo, è morto sul litorale Oristanese di Is Arenas, dopo avere accusato un malore mentre si trovava con i suoi familiari.

Sul posto è arrivato l'elisoccorso di Sassari, ma gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

(ANSA).