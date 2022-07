Maltempo:divelta parte tettoia stabilimento, disagi su A2

(ANSA) - CATANZARO, 08 LUG - E' chiusa parzialmente al traffico al km 234 Mongrassano Torano la corsia in direzione sud dell'Autostrada A2 del Mediterraneo dopo che forti raffiche di vento hanno divelto e fatto volare parte del tetto di copertura di uno stabilimento situato in prossimità del tratto dell'arteria. Il materiale si è riversato sulla sede stradale. Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza per la rimozione dell'ostacolo. Presenti anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza e Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza del tratto interessato. Non si sono registrati danni alle persone.

Altre squadre dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza sono impegnate per interventi dovuti alle condizioni meteo avverse, al momento, però, non si registrano segnalazioni di particolari criticità né danni a persone. (ANSA).