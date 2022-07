Forte vento e alberi caduti, 110 interventi Vvf in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 08 LUG - Sono circa 110 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a seguito della perturbazione meteorologica di ieri sera, che ha interessato alcune province della Toscana. Sono state molte le segnalazioni giunte alle sale operative dei comandi di Firenze, Prato, Arezzo e di Siena, soprattutto per i danni causati dal forte vento, come la rimozione di alberi o rami caduti.

Nell'Aretino, nel comune di Bibbiena in località La Nave il maltempo ha divelto alcune pietre da un muro di confine lungo una carreggiata. Nello stesso territorio, secondo quanto si apprende, è stata registrata una forte grandinata. Alberi sradicati dal vento nella zona di Cortona dove alcune abitazioni sarebbero rimaste senza luce. Intervento dei vigili del fuoco sulla strada regionale 69 Figline Valdarno, sul raccordo autostradale Bettolle - Perugia, per alberi caduti. Nella frazione di Meleto Valdarno, nel Comune di Cavriglia (Arezzo), un albero è caduto su alcune autovetture parcheggiate in strada.

Il comando dei vigili del fuoco di Prato è stato impegnato per numerosi interventi per la rimozione di rami e oggetti pericolanti e anche per un principio d'incendio in una confezione, in via Rossini a Prato, dove il fuoco ha danneggiato alcune macchine da cucire e interessato l'impianto elettrico. I vigili del fuoco segnalano che sono stati effettuati 41 interventi dal comando di Firenze, 25 da quello di Siena, 30 dal comando di Arezzo e 14 interventi da Prato. La Protezione civile segnala che ieri sera a Firenze sono caduti molti fulmini e le forti raffiche hanno raggiunto una velocità massima di 61.9 km/h. (ANSA).