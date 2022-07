Crolla armatura soletta a Milano, feriti alcuni operai

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Alcuni operai sono rimasti coinvolti dal crollo dell'armatura di una soletta in un cantiere in via Espinasse a Milano.

A quanto è stato riferito dai vigili del fuoco, intervenuti con quattro mezzi; alcuni sono riusciti a liberarsi dal ferro e dal cemento, mente un terzo è stato liberato dagli stessi vigili del fuoco.

Sul posto anche personale del 118 e della Questura e della Polizia locale, il cui nucleo specializzato sta indagando sulle cause dell'incidente.

La soletta, di circa 150 metri quadrati, è crollata in un cantiere in zona industriale. (ANSA).