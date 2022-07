Tir con gas esplode su SS87, CC salvano autista 'recalcitrante'

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Ancora qualche minuto e per il conducente di un tir che trasportava gas refrigerante altamente infiammabile non ci sarebbe stato nulla da fare: quando, ieri mattina, sono divampate le fiamme sul mezzo che viaggiava sulla SS87, in località Piane di Larino, in provincia di Campobasso, la sua fortuna è stata che dietro c'era una "gazzella" con due carabinieri a bordo. I militari, il comandante della compagnia di Larino e un suo maresciallo, si sono subito accorti dell'imminente pericolo e non hanno esitato un attimo: con un estintore sono riusciti a spegnere parte dell'incendio, ma le fiamme si stavano propagando verso la cabina di pilotaggio dalla quale l'autista non voleva proprio uscire. "Sono trent'anni che è casa mia, non la abbandonerò mai", ha urlato. I carabinieri l'hanno afferrato e con la forza, mentre lui scalciava, l'hanno estratto dall'abitacolo quando il rogo era ormai vicinissimo e il fumo nero e acre li aveva avvolti.

Appena pochi secondi dopo essersi messi tutti in sicurezza sono iniziate le esplosioni, che hanno investito anche la motrice, distruggendola completamente. Il lato guida è stato letteralmente carbonizzando. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di domare definitivamente le fiamme. In caserma, tra le lacrime, l'autotrasportatore è rinsavito e ha ringraziato i suoi due salvatori. Loro, dopo una foto ricordo, gli hanno anche regalato un pantalone e una maglietta nuovi, strappatisi durante l'operazione di salvataggio. (ANSA).