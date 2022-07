Incendio a Milano, salvataggio ragazza su tetto

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Una ragazza di 28 anni è dovuta salire questa sera, a causa dell'incendio di un appartamento, sul tetto di un condominio in centro a Milano in via Cesare Correnti. Il suo salvataggio è stato complesso perché le autoscale dei pompieri hanno dovuto fare attenzione ai fili elettrici per la corrente degli autobus. Le fiamme sono divampate verso le 20. Altre due persone sono rimaste bloccate nello stabile: una è stata salvata, l'altra lo sarà fra non molto. Secondo i pompieri sembra che tutte e tre le persone stiano bene. (ANSA).