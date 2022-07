Frode 'carosello' su carburanti, evasa Iva per 130 milioni

(ANSA) - CHIETI, 07 LUG - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti ha concluso un'importante operazione in provincia che ha consentito di smascherare una "frode carosello" nel settore del commercio di carburante per autotrazione, con la sistematica evasione dell'Iva che ha permesso di collocare sul mercato i prodotti petroliferi "sotto costo". È stata così scoperta una frode all'Iva per oltre 130 milioni di euro e sei persone sono sono state denunciate per reati fra i quali la dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e presentazione di dichiarazione infedele.

Nel corso degli accertamenti e dei riscontri sono state individuate una serie di società che sistematicamente emettevano fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto da parte di un deposito di prodotti petroliferi ubicato in provincia di Chieti che poteva così commercializzare i prodotti petroliferi a prezzi "fuori mercato".

"La complessa attività è conseguente ad un'approfondita attività info-investigativa che ha permesso di disvelare il sistema di frode utilizzato - si legge in una nota della Guardia di Finanza di Chieti - e di delineare compiutamente il quadro complessivo delle ipotizzate responsabilità nei confronti di una società di capitali nonché di ciascun compartecipe alla presunta frode". (ANSA).