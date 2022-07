Camionista cade dal pianale del mezzo e muore nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 07 LUG - Un autotrasportatore polacco di 52 anni è morto a Novellara (Reggio Emilia), caduto dal pianale del proprio camion, mentre scaricava un macchinario. È successo all'interno del piazzale della ditta Global Wending. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto, oltre al 118, i carabinieri e la Medicina del lavoro, che stanno procedendo ai rilievi per accertare cause e dinamica. Si deve capire se abbia avuto un malore. (ANSA).