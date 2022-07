(ANSA) - RAGUSA, 07 LUG - Don Andrea Pitrolo , giovane sacerdote di Scicli, appassionato cultore delle canzoni di Fabrizio De Andrè, è l'assistente pop-teologico del Vescovo di Noto Monsignor Antonio Staglianò.

La notizia è stata diramata oggi nel bollettino della Diocesi di Noto. Staglianò era stato criticato lo scorso mese di dicembre, per aver detto a conclusione del Festival delle Arti effimere, nella cittadina siciliana: "Babbo Natale non esiste, anzi aggiungo che il rosso del vestito che indossa è stato scelto dalla Coca Cola esclusivamente per fini pubblicitari". Una frase, quella del vescovo, che scatenò mille polemiche. (ANSA).