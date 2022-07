Somme sottratte a clienti: condannato marito bancaria

(ANSA) - TOLMEZZO, 06 LUG - Una pena a 3 anni e 8 mesi di reclusione e 9 mila euro di multa per riciclaggio di una parte delle somme sparite dai conti dei risparmiatori che la moglie aveva sottratto nel corso del tempo nell'ambito del suo lavoro di bancaria. E' la condanna inflitta ad Antonino Moscato, 62 anni, di Tolmezzo (Udine). Ne dà notizia il Messaggero Veneto.

L'imputato si era difeso sostenendo che, sposati dal 1988 al 2014, il rapporto della coppia "era basato sulla reciproca fiducia", dunque, visto il mestiere della donna, la gestione finanziaria "era completamente nelle sue mani". "Non ho mai avuto il presentimento che qualcosa non andasse",disse. (ANSA).