Rapper cantano in cimitero guerra sul Carso per videoclip

Cantano e gesticolano secondo le tradizionali movenze dei rapper agitando le braccia e indossando tshirt aggirandosi nel severo ordine delle 1.934 lapidi dove sono sepolti altrettanti soldati austroungarici caduti durante la I Guerra mondiale. La location scelta infatti dal duo Depra ft. Senx per girare il video della loro canzone "Troie e droghe" è il cimitero austroungarico di Aurisina (Trieste). La notizia è stata diffusa dall'emittente locale TeleQuattro e dal sito cittadino Trieste Cafè.

Nel 2020 scatenò polemica il rapper udinese Justin Owusu che registrò un video ballando al Sacrario di Redipuglia, fu condannato a 8 mesi.

Nel video si vedono i due ragazzi aggirarsi, cantare e ballare tra le tombe, uno dei due si siede anche su una lapide continuando a intonare la canzone che ha un ritornello efficace e il cui primo verso è "troie e droghe non mi fanno stare bene".

A segnalare l'esistenza di questo video è stato uno storico della I Guerra mondiale, Roberto Todero, il quale ha riferito di aver già chiesto al sindaco di Aurisina, Igor Gabrovec, di intervenire.

Secondo quanto è stato spiegato in un servizio di TeleQuattro, i carabinieri starebbero indagando per individuare i due rapper.

Nel cimitero di guerra di Aurisina, sono sepolti i soldati austroungarici caduti, nel corso della Grande Guerra, tra Monfalcone e il Monte Harmada.