Marmolada: identificato sopravvissuto 'senza nome'

(ANSA) - TREVISO, 05 LUG - Ha finalmente un nome uno dei feriti nel disastro della Marmolada ricoverato da domenica all'ospedale di Treviso. Secondo quanto apprende l'ANSA da fonti sanitarie, si tratta di un giovane di 30 anni, originario del Trentino. Si trova tuttora in prognosi riservata. I medici del Ca' Foncello avevano accertato al momento del ricovero un importante edema cerebrale e lesioni agli organi interni. Il giovane, in stato di incoscienza, era stato trovato senza alcun documento. "Purtroppo abbiamo ancora parecchi dispersi ma nella tragedia della Marmolada c'è almeno una buona notizia: il paziente di Treviso non è più sconosciuto e ha ritrovato la mamma e il papà". ha commentato il governatore Luca Zaia, che incontrando ieri a Canazei due coppie di genitori dei dispersi aveva chiesto loro informazioni su particolari anatomici, per confrontarle con le foto del paziente sconosciuto ricoverato a Treviso, poi risultati determinanti per l'identificazione del trentenne. (ANSA).