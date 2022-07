Siccità, in Cdm lo stato di emergenza in 5 regioni

La riunione del Cdm sulla siccità dovrebbe deliberare, a quanto si apprende da fonti di governo, solo lo stato di emergenza in cinque Regioni. Il decreto - a cui si sta lavorando "alacremente", come sottolineano le stesse fonti, potrebbe essere approvato in un altro momento. Il Cdm, inizialmente previsto alle 18, potrebbe slittare a causa della visita del premier Mario Draghi a Canazei. Il consiglio dei ministri dovrebbe riunirsi in serata al suo rientro a Roma.

L'Umbria ha chiesto lo stato d'emergenza per la siccità. Lo ha annunciato la presidente della Regione Donatella Tesei che, come ha spiegato in una nota, aveva "già posto nei giorni scorsi, durante la Conferenza

Stato-Regioni, il tema degli interventi governativi urgentissimi per la siccità in Umbria, e in particolare per il lago Trasimeno".

La richiesta è stata avanzata oggi al Governo e alla Protezione civile nazionale. "Conseguentemente - ha spiegato Tesei - ho rappresentato ai Ministeri competenti la necessità di far rientrare il nostro bacino lacustre nel redigendo Decreto siccità". Tesei ha annunciato anche di avere "dato la disponibilità nel ricoprire per l'Umbria il ruolo di vice Commissario per l'emergenza, sulla base dell'esperienza della ricostruzione post sisma, così da poter gestire al meglio una serie di interventi ordinari e straordinari di cui il Trasimeno necessita". Tesei ha annunciato anche di avere "dato la disponibilità nel ricoprire per l'Umbria il ruolo di vice Commissario per l'emergenza, sulla base dell'esperienza della ricostruzione post sisma, così da poter gestire al meglio una serie di interventi ordinari e straordinari di cui il Trasimeno necessita". Per ciò che concerne il lago Trasimeno, la relazione tecnica allegata alla richiesta avanzata dalla Regione - si legge in un suo comunicato - tende a sottolineare la stretta connessione di interscambio idrico tra il lago di Chiusi, inserito nello stato di crisi, e il Trasimeno, sollecitando che quest'ultimo possa, nonostante non abbia prelievi di carattere potabile ma proprio per l'interconnessione, avvalersi del provvedimento emergenziale.

Anche la Toscana potrebbe seguire l'esempio dell'Umbria. "Se la siccità continua a questi livelli, se le temperature arrivano a 39 gradi come oggi, anche noi saremo costretti a dichiarare lo stato di calamità per parte del territorio della Toscana". Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione, a margine della presentazione dell'ecosistema 'The' oggi a Firenze. "Oggi si riunisce l'Osservatorio - ha spiegato - che è l'organo competente per darci delle indicazioni tecniche, e sulla base di queste indicazioni in Giunta prenderemo le nostre decisioni". Secondo Giani "la Toscana si presenta in una situazione differenziata rispetto ad altre regioni: è il motivo per cui finora non è stato dichiarato lo stato di calamità. Ma è chiaro che vi sono parti di Toscana che hanno condizioni molto problematiche che lo giustificano. Altre hanno una situazione migliore, semplicemente perché in passato abbiamo fatto le cose, a differenza di tanti altri: pensate a cosa significano quei 70 milioni di metri cubi d'acqua che è in grado di contenere il lago di Bilancino, per poi renderli gradualmente consentendo di evitare che l'acquedotto e Mantignano e all'Anconella si blocchi come avveniva una trentina d'anni fa perché l'acqua dell'Arno non era più utilizzabile". Questo, ha concluso il governatore, "deve far riflettere: occorre avere lungimiranza nel fare opere che magari sono contrastate da quello o quell'altro".