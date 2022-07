L'omicidio di Willy, i fratelli Bianchi condannati all'ergastolo

Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto nel settembre del 2020 a Colleferro. I giudici della Corte di Assise di Frosinone hanno disposto una condanno a 23 anni per Francesco Belleggia e e 21 anni per Mario Pincarelli. Disposta anche una provvisionale di 200 mila euro ciascuno per i genitori di Willy e di 150 mila euro per la sorella.

Applausi in aula durante la lettura della sentenza da parte dei giudici della Corte di Assise di Frosinone

Dopo la sentenza gli imputati nel gabbiotto di sicurezza hanno gridato e imprecato dopo che gli agenti della penitenziaria li hanno portati via. "E' stato un processo mediatico. Va contro tutti i principi logici. Leggeremo le motivazioni e poi faremo appello. Siamo senza parole". Massimiliano Pica, difensore dei fratelli Bianchi dopo la sentenza all'ergastolo disposto dai giudici della Corte d'Appello. Nel pubblico molti gli amici di Willy apparsi visibilmente commossi.