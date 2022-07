Operaio morto in incidente sul lavoro a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 02 LUG - Un operaio di 57 anni è morto oggi pomeriggio a Perugia in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a Ponte San Giovanni presso la sede di Umbra Acque, per la quale lavorava. In base alla ricostruzione fornite dai carabinieri è stato schiacciato dal crollo di una parete mentre era alla guida di un camion.

Il mezzo - riferiscono i militari - trasportava un escavatore che, per cause in corso di accertamento, urtando la parete di uno stabile ne ha provocato il distacco.

Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, personale del 118 e dell'Asl. (ANSA).