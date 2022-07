Incendio su nave: portacontainer in porto Brindisi per controlli

(ANSA) - BARI, 02 LUG - Verso le ore 18 di oggi lascerà la rada e sarà ormeggiata presso la diga di Punta Riso, nel porto esterno di Brindisi, la nave portacontainer Cerus a bordo della quale all'alba si è sviluppato un principio d'incendio che è stato domato. Nessuna conseguenza per i 23 membri dell'equipaggio. L'incendio a bordo della nave, partita da Capodistria e diretta in Libia, si è sviluppato mentre navigava al largo della costa di Vieste (Foggia).

A quanto si apprende dall'Autorità di sistema portuale mare Adriatico meridionale (AdspMam), la nave resterà sotto la vigilanza della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, della Security dell'AdspMam e dei servizi tecnici nautici. Tra domani e lunedì saranno ripianate le scorte di CO2 che sono state utilizzate per soffocare le fiamme. Martedì la nave dovrebbe essere trasferita presso la banchina di Costa Morena Nord, dove saranno scaricati altri 52 contenitori di coperta.

Successivamente la nave sarà nuovamente spostata a Punta Riso per l'apertura del boccaporto della stiva 3 (interessata dal principio di incendio), per verificare le cause dell'incendio.

Tutta l'operazione sarà seguita e coordinata anche dal servizio chimico del porto e dell'Arpa Puglia. (ANSA).