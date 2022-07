Bologna, Roma, Napoli: oggi 20 città col bollino rosso

In lieve calo le città italiane da bollino rosso, dove cioè il rischio caldo è massimo per tutta la popolazione, non solo per le fasce a rischio. Se ieri erano 22 i centri urbani particolarmente minacciati dalle alte temperature, oggi saranno 20.

Nell'elenco delle città più calde di questa domenica ci sono Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Questo quanto risulta dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

A migliorare rispetto a ieri, passando dal rosso al giallo (stato di pre-allerta per le ondate di calore) sono Ancona e Palermo.

Le città con il bollino arancione (rischio caldo per i più fragili) sono, come ieri, Milano e Verona.