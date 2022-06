Terremoto: scossa 3.3 al largo della costa marchigiana

(ANSA) - ANCONA, 30 GIU - Una scossa di magnitudo 3.3 si è registrata in mare al largo della costa marchigiana tra le Province di Ascoli Piceno e Fermo, alle 11:07 di oggi, con profondità di 10 km. L'episodio sismico è stato avvertito sulla costa ma non ci sono state conseguenze per persone o danni di altro genere. (ANSA).