Nicaragua: il governo Ortega caccia le suore di Madre Teresa

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 30 GIU - Continua l'attacco del regime di Daniel Ortega in Nicaragua contro la Chiesa cattolica.

Dopo l'espulsione del Nunzio apostolico (l'ambasciatore del Papa) lo scorso marzo, e dopo le minacce a vescovi e sacerdoti, ora vengono mandate via dal Paese anche le suore di Madre Teresa. Lo fa sapere monsignor Silvio José Baez, vescovo ausiliare di Managua: "Mi rattrista molto che la dittatura abbia costretto le suore Missionarie della Carità di Teresa di Calcutta a lasciare il Paese. Nulla giustifica il privare i poveri della cura della carità. Sono una testimonianza del servizio amorevole che le sorelle hanno reso. Dio vi benedica".

Per il governo guidato da Daniel Ortega e la moglie Rosario Murillo, le Missionarie della Carità, a Managua dal 1986, devono lasciare il Paese perché non hanno rispettato le leggi sul "finanziamento del terrorismo e sulla proliferazione delle armi di distruzione di massa". E' questa la giustificazione fornita dalla Direzione generale di Registro e controllo delle organizzazioni senza scopo di lucro del ministero degli Interni; la stessa motivazione con cui sono state messe al bando molte ong.

Il ministero degli Interni, nel caso delle suore di Madre Teresa di Calcutta, aggiunge che la congregazione religiosa porta avanti attività per le quali non ha avuto autorizzazioni da parte dei ministeri per la Famiglia, della Pubblica Istruzione e della Sanità.

La decisione del governo Ortega dovrebbe essere ratificata dal Parlamento. (ANSA).