Incidenti stradali: 21enne morto e due feriti nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - Un motociclista di 21 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco dopo le 21 di ieri a Crespellano, nel Bolognese. La vittima era con una amica in sella a una moto che, per cause da ricostruire, in curva avrebbe urtato un'auto che proveniva dalla direzione opposta.

Il contatto avrebbe fatto perdere l'equilibrio al motociclista, che è finito a terra. Nell'incidente sono rimasti feriti anche la ragazza di 18 anni che era il passeggero della moto, portata in ospedale in condizioni di media gravità, e in modo lieve l'uomo di 64 anni che guidava la macchina. La dinamica precisa è ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi. (ANSA).