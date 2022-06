Ascensore precipita dal quinto piano a Palermo, tre feriti

(ANSA) - PALERMO, 30 GIU - Un ascensore è precipitato dal quinto piano di un palazzo in via Vincenzo Balistreri, nel quartiere Brancaccio a Palermo. Dentro c'erano tre persone che sarebbero in gravi condizioni. Stanno intervenendo vigili del fuoco e personale del 118. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente. Indaga la polizia. (ANSA).