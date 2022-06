Un caso il menù stampa del summit Nato, c'è l'insalata russa

La mensa della sala stampa al summit di Madrid diventa un caso. Intanto per i prezzi: 20,35 euro per il menù completo (antipasto, piatto principale, pane, dolce e bevanda). Evidentemente sono considerati alti perché alcune emittenti spagnole hanno dedicato dei servizi sulla questione (il salmorejo, una specie di gazpacho, a 7,70 euro è visto in particolare come 'fuori scala'). Ma soprattutto ha suscitato scalpore, tra gli antipasti, la presenza dell'insalata russa (tradotta in inglese come Russian salad). Senz'altro una nota 'stonata' rispetto al tema di base del summit, il ritorno di Mosca come minaccia principale dell'Alleanza.